الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو يعترف بتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخسائر في الهجوم على غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

الهجوم على غزة،  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم  الخميس،  أن  العدوان على غزة  له تكلفة اقتصادية عالية.


خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي 


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “إن هناك الكثير من الخسائر صفوف جيش الاحتلال”، مؤكدا على تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".
وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

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ونقلت  صحيفة  “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن بيني  جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو  جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".

الهجوم البري على غزة 


واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

العدوان على غزة، فيتو 

وأضاف بيان لجيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".

كتائب عز الدين القسام


ويشهد قطاع غزة قصفًا إسرائيليًّا كثيفًا، منذ 7 أكتوبر، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.


كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًّا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".


وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًّا في حالة حرب.
 

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