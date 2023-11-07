أحزاب سياسية تستنكر تصريحات إسرائيل بضرب غزة بالنووى، المؤتمر: دليل على انفلات حكومة نتنياهو، ومصر أكتوبر: تعكس إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الهجوم البرى على غزة، استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية التصريحات التي أدلى بها وزير إسرائيلي بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية.

الهجوم البري على قطاع غزة

واستنكر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها وزير إسرائيلي بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، واصفًا هذه التصريحات بأنها دليل على إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه.

الهجوم البري على غزة

وأوضح حزب المؤتمر، أن هذه التصريحات تدل على انفلات الحكومة الإسرائيلية، وخير دليل على أن الكيان الإسرائيلي قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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غزة، وأكد حزب المؤتمر، على أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين وراء التصعيد غير المبرر ويتنافي مع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية ويدخل فى إطار الإبادة الجماعية.

وتابع حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، أن الدولة المصرية حكومة وشعب بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستظل دائمًا الداعم الأول الحقيقي لها والذي يعد دعما للإنسانية.

وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة بالتصدي لإرهاب حكومة نتنياهو، ومعرفة أصل هذه التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعما إذا كان تم التداول بشأنها داخل حكومة نتنياهو المتطرفة.

كما استنكرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب، قائلة:" تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ويؤكد كذب ما تدعيه إسرائيل بالدفاع عن النفس".

العدوان على غزة

قطاع غزة، وأضافت: “ هذه التصريحات المتطرفة دليل واضح على نية الاحتلال الإسرائيلي في إبادة قطاع غزة كليا، فهذه التصريحات تعد تهديدا مباشرا للمنطقة بأكملها”، موضحة أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي ليست بجديدة فالاحتلال يشن قصفا غير مسبوق على قطاع غزة ويحاصر المدنيين الأبرياء وسط صمت عالمي.

العدوان على غزة

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن تصريحات الوزير المتطرف لابد أن يكون لها رد فعل من المجتمع الدولي ولا بد أن يتخذ العالم موقفا صارما تجاه هذه التصريحات الإرهابية.

وتابعت:"التصريحات خطيرة ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، لذلك على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءاته تجاه هذه التصريحات ولا يجب أن يقف صامتا أمامها، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم نتيجة الصمت الدولي، لذلك أدلى الوزير بهذه التصريحات المتطرفة.

فلسطين، وأشادت مديح، بتصريحات الحكومة المصرية بأن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناعة القرار في الحكومة الإسرائيلية.

وأردفت:" مصر مازالت ولا نبض الأمة العربية، وستظل الدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية، فالدولة المصرية تعمل بكل الطرق على وقف الاعتداءات الغاشمة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، وتسعى لوقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهل القطاع من قصف وحصار.

كما أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: “نعبر عن دعمنا وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الذي يتعرض له من قوات الاحتلال الاسرائيلي الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف حرب الإبادة التي تمارس ضد شعب اعزل من السلاح وسرعة إيجاد حل سلمي يحقق السلام والعدالة في الشرق الأوسط، وإلا ستتحول المنطقة إلى رقعة من نار ستحرق العالم كله”.

غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأدان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الفكرة المروعة والمُخيفة لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، خاصة أن هذه التصريحات تعكس خطورة التصاعد الذي يشهده النزاع في المنطقة، وتشكل تهديدًا خطيرًا أمن المنطقة ككل.

الهجوم البري على غزة

وأكد رؤوف السيد أن هذه التصريحات ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي جزء من عقيدة هذا الكيان الذي يقوم بإبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان غزة الأبرياء، وان استخدام القوة الغاشمة هي عقيدة هذه المجموعة البربرية وسفاحي الأطفال وقتلة النساء.

وتابع أن سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، لا تقل جرما عن استخدام السلاح النووي، فإسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم في غزة وتمارس سياسات قاسية ومستمرة من الحصار والتجويع واستخدام القوة القاتلة ضد المدنيين في غزة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن المجازر والانتهاكات الجسيمة والهمجية التي يرتكبها الكيان المحتل تشمل استهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة، والتي تتسبب في خسائر بشرية هائلة ودمار لا يمكن تبريره، كل ما يقوم بفعله الصهاينة يعاقب عليها القانون إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا عن ردع هذه الجرائم.

غزة، فيتو

وشدد رؤوف السيد على أن الحزب يدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وندعو المجتمع الدولي للتصدي لمثل هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الحقوق الإنسانية والحياة في غزة، فاستخدام الأسلحة النووية هو خطوة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون هناك التأكيد الواضح على وقف جميع أشكال العنف واحترام القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، وزير التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو "هذا إحدى الوسائل".

وأثارت تصريحاته إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسة، وعدَّها مسؤول أمريكي "مرفوضة".

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

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