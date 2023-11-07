الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نظام أمني جديد في غزة

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

التوغل البري في غزة، زعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال ستقضي على قادة حركة حماس.

وقال جالانت، إن جيش الاحتلال سيقيم نظاما أمنيا جديدا في غزة، لافتا إلى أنه سيتيح للجيش الإسرائيلي حرية الحركة العسكرية داخل القطاع.

القضاء على قائد حركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد يوآف جالانت أن تعثر القوات الإسرائيلية على قائد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار وتقضي عليه.

وقال جالانت في مؤتمر صحفي، "سنعثر على السنوار وسنقضي عليه"، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خوض قتال شوارع مع مقاتلي حماس في غزة، في موازاة قصف مستمر يتعرض له القطاع المحاصر.

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وقالت إسرائيل إن السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة، والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.

ويوم السبت الماضي، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: مصممون على الانتصار في غزة إن طالت الحرب لمدة سنة - بحسب تعبيره.

وزعم وزير دفاع الاحتلال، تلقي حركة حماس لضربات قوية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى يحيى السنوار والقضاء عليه سيتم قريبًا، متابعًا: لدينا أيام قادمة صعبة للغاية - على حد قوله.

 

تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة

بدورها، أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون داخل قطاع غزة منذ صباح اليوم.
 

مجزرة جديدة للاحتلال في دير البلح

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أكدت تنفيذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح بقطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين بدير البلح وسط غزة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ولم يتضح بعد أعداد الشهداء والمصابين.       

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع  غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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