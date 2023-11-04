مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء وجودنا في غزة

أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.

مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.



Advertisements

هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقف آلة الحرب في قطاع غزة

واجتمع وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.