لاعب سموحة يؤازر المحلة أمام القناة (صور)

حرص أحمد حكم مدافع نادي سموحة علي مؤازرة نادي غزل المحلة خلال مباراته ضد نادي القناة في الجولة السابعة بدوري المحترفين من مدرجات ملعب المحلة حيث يعد اللاعب من مواليد مدينة المحلة الكبري.

واستغل اللاعب عدم ارتباطه بتدريبات مع فريقه سموحة وحرص على التواجد في مدرجات ملعب مباراة غزل المحلة والقناة بدورى المحترفين.

وأنتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف سجله عمرو مصطفى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

تواجد خالد عيد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة في مدرجات ملعب مباراة فريقه أمام نادي القناة في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وينفذ خالدعيد العقوبة الموقعة علية بعد تلقية البطاقة الحمراء علي يد الحكم عمرو العطار خلال مباراة أسوان الماضية.

وتعرض خالد عيد للطرد خلال مباراة المحلة وأسوان وذلك بعد دخولة في مشادة مع الحكم التي تلقي البطاقة علي أثرها.

وخسر زعيم الفلاحين المباراة الماضية أمام أسوان بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أُقيمت علي ستاد أسوان

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عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة القناة

وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبان:حراسة المرمى

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عموري

خط الوسط: محمود غالي، محمد حجازي، محمد جابر

خط الهجوم: عمرو مصطفى، عبده يحيى، رجب مارو

البدلاء: محمود الحضري، أحمد مجدي، عبد الله بيكا، أحمد سوداني، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، محمود مسعد، مجدي صبري، تشارلز باسي

دوري المحترفين، تختتم اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة لمسابقة دوري القسم الثاني "أ" أو ما يعرف بـ دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا بإقامة 4 مباريات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

بروكسي ضد وادي دجلة 2:30 عصرا

النجوم ضد راية 2:30 عصرا

غزل المحلة ضد القناة 2:30 عصرا

بتروجت ضد طنطا 5:00 مساءا

وكانت الجولة السابعة انطلقت أمس الاثنين وجاءت نتائج المباريات الـ 6 التي إقيمت كالتالي

مكادي يفوز 2-1 على أبوقير للأسمدة

وي يفوز 1-0 على أسوان

جمهورية شبين يتعادل سلبيًا أمام لافيينا

دكرنس يفوز 3-1 على مصر المقاصة

النصر للتعدين يخسر 2-3 أمام السكة الحديد

حرس الحدود يفوز 3-1 علي بترول أسيوط

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة



1- لافيينا إف سي 13 نقطة

2 - روجيت 12 نقطة

3- القناة 11 نقطة

4- غزل المحلة 11 نقطة

5- وادي دجلة 10 نقاط

6- حرس الحدود 10 نقاط

7- أبو قير للأسمدة 10 نقاط

8- بترول أسيوط 9 نقاط

9- طنطا‏ 8 نقاط

10- راية 8 نقاط

11- بروكسي 8 نقاط

12- المصرية للإتصالات 7 نقاط

13- أسوان 7 نقاط

14- السكة الحديد 7 نقاط

15- دكرنس 7 نقاط

16- مكادي 6 نقاط

17 - النجوم 5 نقاط

18- جمهورية شبين 4 نقاط

19- النصر للتعدين 4 نقاط

20- مصر المقاصة 3 نقاط

وشهدت مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين، إحراز 22 هدفا، وهو نفس عدد أهداف الجولة الماضية من البطولة.

حصاد الجولة السادسة لدوري المحترفين

وكانت أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة هو تلقي السكة الحديد وغزل المحلة الخسارة الأولى في دوري المحترفين أمام أبوقير للأسمدة وأسوان بالترتيب.

أول سوبر هاتريك في دوري المحترفين

كما شهدت الجولة السادسة لدوري المحترفين، إحراز أول سوبر هاتريك في البطولة الموسم الجاري عن طريق نانا أنتوي لاعب طنطا أمام بروكسي.

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين

أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجيت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1



نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0



نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.