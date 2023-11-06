الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة، فيتو

دوري المحترفين، يتصدر فريق لافيينا قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السابعة

1- لافيينا إف سي 13 نقطة
2 - بتروجيت 12 نقطة
3-  القناة 11 نقطة 
4-  غزل المحلة 11 نقطة 
5-  وادي دجلة 10 نقاط
6-  حرس الحدود 10 نقاط
7-  أبو قير للأسمدة 10 نقاط
8-  بترول أسيوط 9 نقاط
9-  طنطا‏ 8 نقاط
10-  راية 8 نقاط
11-  بروكسي 8 نقاط
12-  المصرية للإتصالات 7 نقاط
13-  أسوان 7 نقاط
14-  السكة الحديد 7 نقاط
15-  دكرنس 7 نقاط
16-  مكادي 6 نقاط
17 - النجوم 5 نقاط
18-  جمهورية شبين 4 نقاط
19-  النصر للتعدين 4 نقاط
20-  مصر المقاصة 3 نقاط

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جدول ترتيب دوري المحترفين

 وتنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة لمسابقة دوري القسم الثاني "أ" أو ما يعرف بـ دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا بإقامة 6 مباريات.

ويلتقي النصر للتعدين مع السكة الحديد، ودكرنس مع مصر المقاصة، وجمهورية شبين ضد لافيينا، والاتصالات ضد أسوان، ومكادي ضد أبوقير للأسمدة، وحرس الحدود ضد بترول أسيوط.

مواعيد مباريات الجولة السابعة لدوري المحترفين 

الإثنين 6 نوفمبر 2023

النصر للتعدين ضد السكة الحديد

دكرنس ضد مصر المقاصة 

جمهورية شبين ضد لافيينا

الاتصالات ضد أسوان

مكادي ضد أبوقير للأسمدة 

حرس الحدود ضد بترول أسيوط

الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

بروكسي ضد وادي دجلة 

النجوم ضد راية 

غزل المحلة ضد القناة 

بتروجت ضد طنطا

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ”.

وجاء حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري المحترفين كالتالي 

حكام النصر للتعدين ضد السكة الحديد

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "أ" الجولة السابعة ثنين -الاثنين نوفمبر 2023 نادي النصر للتعدين النصر للتعدين 2:30 السكة الحديد M مصر M أحمد ناصر مصر حكم ساحة محمد أحمد حسين H مصر حكم مساعد 1 محمد خالد عيد H حكم مساعد 2 A بحبى عبد الحميد مصر حكم رابع‏'‏

حكام دكرنس ضد مصر المقاصة 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "أ" الجولة السابعة الاثنين 6 نوفمبر 2023 نادي دكرنس دكرنس 2:30 مصر المقاصة - 門 ප مصر M محمود رشدي مصر حكم ساحة أحمد عبد الباسط M حكم مساعد 1 H حكم مساعد 2 محمد مجدي السيد مصر أحمد جمال شاهين مصر حكم رابع‏'‏

حكام حرس الحدود ضد بترول أسيوط

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "أ" الجولة السابعة الاثنين 6 نوفمبر 2023 ستاد حرس الحدود حرس الحدود 5:00 بترول أسيوط 門 مصر هيثم عثمان M مصر حكم ساحة عبد العزيز محسن H مصر حكم مساعد 1 H مصر حكم مساعد 2 عماد فرج محمد طارق عامر حكم رابع‏'‏

حكام مكادي ضد أبوقير للأسمدة 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "أ" الجولة السابعة الاثنين 6 نوفمبر 2023 ستاد خالد بشارة بالجونة مكادي 2:30 أبو قير للأسمدة M مصر M مصر أحمد ناجي محمود النحاس حكم ساحة H مصر حكم مساعد 1 سيد أبو خاطر 번 مصر حكم مساعد 2 أحمد عبد السميع حكم رابع‏'‏

حكام الاتصالات ضد أسوان

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "i" الجولة السابعة الاثنين 6 نوفمبر 2023 ستاد السلام 2:30 أسوان SULAT المصرية للاتصالات M مصر P محمود منصور مصر حكم ساحة عادل ماهر M مصر حكم مساعد 1 번 محمد القراقصي مصر حكم مساعد 2 طارق عبد السلام حكم رابع‏'‏

 

حكام جمهورية شبين ضد لافيينا 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏CIFTANTS دوري القسم الثاني "أ" الجولة السابعة -الاثنين 6 نوفمبر 2023 نادي الجمهورية بشبين.ေ.၀ لافيينا جمهورية 2:30 شبين 2:30 門 مصر محمد طه M حكم ساحة محمد مصطفي إسماعيل مصر H مصر حكم مساعد 1 H مصر حكم مساعد 2 وائل فتحي أحمد جابر حكم رابع‏'‏

وشهدت مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين، إحراز 22 هدفا، وهو نفس عدد أهداف الجولة الماضية من البطولة.

حصاد الجولة السادسة لدوري المحترفين

وكانت أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة هو تلقي السكة الحديد وغزل المحلة الخسارة الأولى في دوري المحترفين أمام أبوقير للأسمدة وأسوان بالترتيب.

أول سوبر هاتريك في دوري المحترفين

كما شهدت الجولة السادسة لدوري المحترفين، إحراز أول سوبر هاتريك في البطولة الموسم الجاري عن طريق نانا أنتوي لاعب طنطا أمام بروكسي.

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين 

أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد   1-1

القناة ضد دكرنس    2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-1

لافيينا ضد بتروجيت   3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة    0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط  ضد النجوم  1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية  ضد النصر للتعدين 2-1


نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا  0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0


نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

لافيينا 0-0 السكة الحديد 
بروكسي 2-2 القناة
المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس
النجوم 0-0 مكادي 
مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة
حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة 
طنطا 1-0 راية
جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة 
النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط
بتروجيت 2-0 أسوان


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

حكام مباريات الاثنين في دوري المحترفين

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة السادسة، لافيينا يتصدر

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دوري المحترفين ترتيب دوري المحترفين لافيينا بتروجيت القناة غزل المحلة وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين

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