حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في المنوفية والشرقية والإسكندرية
قررت النيابة العامة حبس 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في المنوفية والشرقية والإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.
وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة العاشر بالشرقية، وبحوزته (95,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة ملاكى).
وضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهم (1,120 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة محدثة صوت وعدد من طلقات الصوت "مجموعة من الأدوات يستخدمها أحدهم فى صيانة وإصلاح الأسلحة النارية" – ميزان حساس ).
وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية) بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبحوزته (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").
وضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 165 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة ملاكى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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