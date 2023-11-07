المصري يحيي ذكرى وفاة السيد متولي الـ15

أحيا النادي المصري البورسعيدي الذكرى السنوية الخامسة عشر لوفاة السيد متولي عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة النادي المصري الأسبق واحد اهم رموز النادي البورسعيدي.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “في بوك”الذكرى السنوية الخامسة عشر لوفاة الأستاذ السيد متولي عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة النادي المصري الأسبق"

وتوفى السيد متولي فى مثل هذا اليوم عام 2008.



ذكري وفاة السيد متولي

ويعد الراحل السيد متولي الرئيس التاريخي للمصري البورسعيدي إذ تولى رئاسة النادي الساحلي لنحو 28 عاما في الفترة بين (1980 و2008)

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بدأ متولي مشواره مع المصري يوم 21 يوليو 1979 عندما أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد المخزنجي قرارا بتعيين كل من سيد متولي وعبد الوهاب قوطة كعضوي مجلس إدارة للنادي.

واتخذ متولي قرارا تاريخيا بالتعاقد مع أسطورة ريال مدريد المجري بوشكاش لتدريب الفريق على نفقته الخاصة.

ونجح متولي في التعاقد مع بوشكاش لتدريب المصري مقابل 3500 دولار شهريا كما تكفل برحلة إعداد فريق المصري في أوروبا.

واستطاع متولي توفير كل عوامل النجاح للفريق للمنافسة على البطولات بعد أن ظل لسنوات أسيرا في المنطقة الدافئة وبالفعل حصل الفريق على المركز الثالث موسم 1980/1979.

متولي ورئاسة المصري

فاز سيد متولي برئاسة النادي المصري عام 1980 بعد صراع مع رئيس النادي وقتها أحمد المخزنجي ليصبح أصغر رئيس للنادي المصري (39 عاما).

ودعم متولي صفوف الفريق منذ موسم 1981/1980 وحتى وفاته عام 2008 بعدد من النجوم أمثال "جمال جودة من الأهلي وحسين عبد المنعم من الزمالك وإينو من الشمس وجمال الجندي من الأهلي".

وتعاقد مع أسامة خليل نجم مصر العائد من الولايات المتحدة بعد رحلة احتراف بمقابل 100 ألف دولار وكذلك اللاعبين المحترفين من إيران قاسم بور وعبد الرضا بارزكري.

كما تعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وسمير كمونة وهيثم فاروق وخالد بيبو ومحمد عمارة وحارس منتخب مصر السابق نادر السيد وغيرهم من النجوم.

وتعاقد سيد متولي مع العديد من المدربين المميزين أبرزهم الراحل "محمود الجوهري وبوشكاش والإنجليزي ألان هاريس والألماني أوتوفيستر والبرازيلي بلتراو والأرجنتيني أوسكار".

حقق الراحل متولي بطولة وحيدة مع المصري عام 1992 وهي بطولة كأس الاتحاد المصري التنشيطية كما نجح الفريق في الوصول أكثر من مرة لنهائي كأس مصر (83 و84).

تخليد ذكري السيد متولي

عقب وفاة سيد متولي عام 2008 طالبت جماهير بورسعيد المسؤولين بضرورة تخليد اسم الراحل وإطلاق اسمه على بعض المنشآت داخل المدينة كنوع لرد الجميل لما قام به سيد متولي لمدينة بورسعيد وللنادي المصري.

وبالفعل أطلق مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية اسم الراحل سيد متولي على الملعب الفرعي للنادي.

كما أطلق محافظ بورسعيد السابق اللواء مصطفى كامل اسم سيد متولي على أحد أبرز الميادين في محافظة بورسعيد وتحديدا شارع 23 يوليو خلف ستاد النادي المصري.

وفي 2016 افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالي ميدان سيد متولي بعد تطويره من قبل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وقتها.