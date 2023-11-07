الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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الجريدة الورقية

الصحة العالمية: قدمنا 14 شاحنة مساعدات لأهالي غزة بالتنسيق مع مصر

الصحة العالمية، فيتو
الصحة العالمية، فيتو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن  أكثر من  160  من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء الخدمة في غزة، وذلك بحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 كما أعلنت المنظمة أن  العمليات التي تجري في قطاع غزة تتم  بدون تخدير ومنها عمليات بتر الأطراف.

وأشار الدكتور تيادروس أدهانوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت 14 شاحنة من المساعدات لأهالي غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مؤكدا استمرار المنظمة في العمل مع مصر لزيادة توصيل الإمدادات الطبية، وتحسين التنسيق الإنساني، وتعزيز العاملين والمرافق الصحية المكتظة داخل غزة، مع تعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية في البلدان المجاورة.

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حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والسفير حاتم عبدالقادر كمال الدين سفير مصر في هولندا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، ومن جانب المنظمة الدكتور مايك راين نائب المدير العام ومدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندرمير إن الهجمات على المرافق الصحية والطواقم الطبية في غزة غير مقبولة، مضيفا أنه لا دليلَ على استخدام تلك المرافق في القطاع لأغراض عسكرية.

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