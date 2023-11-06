الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: 12 مستشفى في غزة لا تعمل بسبب الوقود والوضع بالقطاع كارثي

وضع كارثي في قطاع
وضع كارثي في قطاع غزة مع القصف الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال كريستيان لين دماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "الوضع في غزة فظيع ونصف السكان نزحوا بحثا عن مكان آمن".

 

استشهاد الأطقم الطبية

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "هناك  28 سيارة إسعاف لا تعمل في غزة و16 فردا استشهدوا وهم يساعدون الجرحى".

 

وضع كارثي في غزة

وتابع: "الوضع كارثي في غزة، ونحذر من تفاقم الأوضاع، المهم هو إدخال المساعدات إلى غزة، خاصة أن الطرق مدمرة، وهناك مواجهات مستمرة".

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معونة طبية طارئة

ولفت: "لدينا معدات من المفترض أن تدخل غزة، ولم نستطع الوصول إلى شمال غزة إلا مرتين، وبكل تأكيد فإن غزة تحتاج لمعونة طبية طارئة".

 

خروج 12 مستشفى من الخدمة في غزة 

وأكد: أن هناك 12 مستشفى لا تعمل في غزة بسبب عدم وجود الوقود، ولا يوجد تحلية مياه، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهدنة إنسانية في غزة.

 

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وواصل: "دورنا تجهيز المساعدات في رفح، وهذا يتم بكفاءة كبيرة، ونضغط في الأمم المتحدة لإدخال المساعدات لغزة".

 

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - بحسب تعبيره.

 

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط


وزعم خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

 

هدنة إنسانية مؤقتة
 

وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.

 

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