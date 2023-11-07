احذروا أمراض الشتاء، دليلك الشامل لكل الأمراض التنفسية وطرق الحماية والعلاج ( فيديو)

أمراض الشتاء، أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم الشتاء والذي تزيد فيه نسب الإصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية وتكثر فيه العدوي بالفيروسات التنفسية، حيث يعتبر موسم الشتاء هو موسم العدوى التنفسية ويزيد نشاط الفيروسات.

وترصد فيتو في التقرير التالى أكثر الأمراض التنفسية والصدرية انتشارا بين المصريين وكيف يمكن الوقاية منها وكذلك طرق علاجها وأسباب الإصابة بها.

مرض الالتهاب الرئوي

مرض الالتهاب الرئوي من الأمراض التنفسية يمكن أن يصيب الأطفال والكبار، ويمثل خطورة على الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

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وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرض الالتهاب الرئوي يحدث في أنسجة الرئتين ويسبب أنواعا متعددة من الالتهاب الرئوي منه التهاب رئوي فيروسي أو بكتيري أو التهاب تسببه فطريات.

وأشار لــ"فيتو " أنه يختلف علاج الالتهاب الرئوي حسب نوعه لافتا إلى أن أعراض الالتهاب الرئوي تشمل السعال والنهجان وآلام الجسم وارتفاع شديد في درجة الحرارة

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وأوضح أن أى مريض يعانى من أعراض الالتهاب الرئوي يتوجه لأقرب مستشفي صدر يتم إجراء الأشعة اللازمة وتصنيف الحالة حسب حدتها وإذا كان المرض بدرجة بسيطة يعالج في المنزل أو إذا كان التهاب رئوي متوسط يعالج في الأقسام الداخلية بالمستشفى أو التهاب رئوي شديد يحتاج إلى حجز في الرعاية المركزة.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

أكد أن طرق علاج الالتهاب الرئوي تشمل إذا كان التهاب بكتيري يعالج بالمضادات الحيوية أو يعالج بمضادات الفيروسات إذا كان التهاب فيروسي، وعند تفاقم الحالة يمكن ان تحتاج إلى اكسيجين

وشدد على ضرورة اتباع طرق الوقاية من خلال أخذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة عند السعال لمنع انتشار العدوي للآخرين والتباعد الاجتماعي.

مرض تليف الرئة

وكشف الدكتور وجدي أمين عن طبيعة مرض تليف الرئة، مشيرًا إلى أن له أنواع متعددة وأشهر هذه الأنواع غير معروف أسباب الإصابة به.

وأشار لــ"فيتو" أنه يتم تشخيص الإصابة بتليف الرئة من خلال الأعراض التي تظهر على المريض والتي من أهمها النهجان، ومهما يحصل المريض على أدوية لا يختفي النهجان.

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وأوضح أن يمكن التفرقة بين الإصابة بتليف الرئة والحساسية والالتهاب الرئوي من خلال الأشعة المقطعية بجانب أخذ عينة من نسيج الرئة للتأكد من تليف الرئة وسبب حدوث التليف، ويتم دراسة الحالة إذا كان ممن يقومون بتربية طيور أو حمام لأنهم من مسببات تليف الرئة أو إذا كانت الحالات تتعرض للكيماويات أم لا، مع أخذ التاريخ المرضي.

الجهاز التنفسي

وأشار إلى أنه يتم علاج تليف الرئة من خلال تناول أدوية مضادة للتليف وبعد تشخيص الإصابة يتم التأكد إن كانت حالة الإصابة بسيطة أم شديدة، ويتم وضع البروتوكول العلاجي حسب نوع الحالة وبعض الحالات تأخذ الأكسيجين لفترات أو بصورة دائمة.

مرض الربو الشعبي أو حساسية الصدر

مرض الربو الشعبي أو مرض حساسية الصدر، كلاهما نفس المرض ويعتقد الكثير من الأشخاص أنهم أمراض مختلفة وهو من الأمراض التنفسية التي تصيب عددا كبيرا من المرضي ويحتاج إلى تحكم في المرض نظرًا لأنه من الأمراض المزمنة التي تصاحب الإنسان مدى الحياة.

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وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن مرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي تسبب التهاب في الشعب الهوائية ويؤدي إلى ضيق في الممر الهوائي أو يسبب الكحة المستمرة أو النهجان.

وتابع حديثه لــ"فيتو " ضرورة تشخيص مرض حساسية الصدر عن الأمراض التي تظهر في مرحلة الطفولة، مع استبعاد كل مرض يسبب صوت صفير في الصدر بجانب قياس وظائف التنفس بعد أخذ موسعات الشعب الهوائية.

تجنب المسببات التي تهيج الشعب الهوائية

وأشار استشاري الأمراض الصدرية إلى أنه بعد وضع تصنيف للحالة يتم وضع البروتوكول العلاجي لكل حالة، موضحا أنه يمكن تجنب الإصابة بنوبات حساسية الصدر المتكررة من خلال تجنب مسببات التي تهيج الشعب الهوائية منها على سبيل المثال التوقف عن التدخين وعدم تناول الأدوية التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية والبعد عن الأدخنة والأتربة التي تسبب ضيق في الشعب الهوائية، فضلًا عن أخذ التطعيمات في الفصول المناسبة لمنع الدخول في نوبة ربو مزمنة.

وأكد أنه يتم السيطرة على المرض والتحكم فيه من خلال استخدام بخاخ الربو وأدوية علاج الربو الشعبي وتقييم البروتوكول العلاجي كل 3 شهور أو حسب تعليمات الطبيب المعالج.

وشدد على ضرورة التحكم في مرض الربو الشعبي لمنع الدخول في نوبات متكررة والتي تؤثر بالسلب في الطفل حيث يتسبب نوبات الربو الشعبي في تغيب الطفل عن المدرسة أو الغياب عن العمل بالنسبة للكبار مما يؤثر في الأسرة من الجانب الاقتصادي.

الجهاز التنفسي

وكشف الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن طبيعة الفيروس المخلوي التنفسي، وهو من الفيروسات التنفسية القديمة، مشيرا إلى أن الفيروس كل سنة يحاول تجديد نشاطه وتظهر أكثر الإصابات في الأطفال وأغلبها إصابات بسيطة.

طرق الحماية من الفيروس المخلوي التنفسي

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" معظم الحالات لم تستدع دخول المستشفى، لافتا إلى أن طرق الحماية من الفيروسات التنفسية في موسم الشتاء ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات ضد الأمراض التنفسية.

وأكد أهمية الاكتشاف المبكر والتشخيص السليم للأمراض الصدرية والتنفسية.

وأشار الدكتور مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو" إلى أن سرعة تلقي العلاج يساعد في شفاء الحالات المصابة دون الدخول في مضاعفات مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في بدايتها يساعد في الشفاء كما أن التعامل مع الأعراض البسيطة من خلال تناول خوافض الحرارة والمسكنات تحت إشراف طبي يساعد في العلاج.

وأوضح أن تأخر تشخيص الإصابة يسبب الدخول في مضاعفات وحاجة المريض إلى الحجز في المستشفيات ويتسبب ذلك في اشغال في عدد الاسرة واستهلاك المضادات الحيوية بشكل اكثر يمثل الضغط على المستشفيات لذا تأتى أهمية التشخيص المبكر للحالة ورفع الوعي الصحي يوفر كثيرا.

أمراض الجهاز التنفسي

فيما وجه الدكتور وجدي أمين، مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي تزامنًا مع قرب موسم الشتاء خاصة أنه تزيد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سواء للكبار أو الأطفال.

تناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" إن الجهاز التنفسي هو البوابة الرئيسية للجسم ويمكن تجنب الإصابة بالأمراض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء.