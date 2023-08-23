الخميس 24 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 على مرضى حساسية الصدر (فيديو)

المتحور الجديد لفيروس
المتحور الجديد لفيروس كورونا، فيتو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، عن مدى خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 على مرضى حساسية الصدر، مشيرا إلى أن المتحور يمثل خطرا على مرضى حساسية الصدر،  لأن رئة مريض الحساسية عندما تتعرض لأي عدوى تنفسية سواء فيروس كورونا أو الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو البرد يمكن أن تدخل في مضاعفات ضيق التنفس.

تناول أدوية علاج الحساسية واستخدام البخاخات

أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة في تصريح لـ " فيتو " أن مرضى الحساسية عليهم تناول أدوية علاج الحساسية، واستخدام البخاخات بانتظام، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروسات التنفسية ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والتباعد الاجتماعي، والحرص على الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، عن نتائج التحاليل أعلنت من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي والتي  تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.


ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

 

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

 

تعليمات الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية وأن التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية،  وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

جدير بالذكر أنه حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الحرص علي تناول الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا لمن فات علي تناولهم التطعيم مدة ٦ أشهر سابقة.

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تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

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