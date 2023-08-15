أعراض الالتهاب الرئوي، الحمى والارتجاف والتعرق يجب التنبه إليها

أعراض الالتهاب الرئوي، الالتهاب الرئوي من الأمراض المعدية التي تنتشر في وقتنا الحالي بين الأطفال والكبار، ويؤثر في صحتهم بشكل سلبي.

وأعراض الالتهاب الرئوي، عديدة ويمكن تمميزها لأنها عادة تكون حادة، وتشكل مخاطر عديدة في حال إهمال العلاج.

ويقول الدكتور محمد حسن استشاري أمراض الجهاز التنفسي، إن الالتهاب الرئوي مرض معدي ومنه فيروسي وآخر بكتيري، وهو عبارة عن التهاب الحويصلات الهوائية، حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو مادة قيحية، وأعراضه السعال والبلغم والحمى وضيق التنفس.

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أسباب الالتهاب الرئوي

وأضاف حسن، إن الالتهاب الرئوي يمكن أن يأتى بسبب فيروس أو بكتيريا منتشرة في البيئة وتعاجم الحسم مع ضعف المناعة، كما يمكن أن يكون بسبب مضاعفات نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا، على حسب مناعة الجسم لذا يجب الإهتمام بعلاج اى إصابة لأنها يمكن أن تتطور وتسبب الالتهاب الرئوي.

وتابع، أن البكتيريا والفيروسات والفطريات قد تسبب الالتهاب الرئوي بأنواعه، وتتراوح مدى خطورة الحالة من درجة خفيفة إلى متوسطة، وشديدة الخطورة لدرجة أنها تهدد حياة المريض، وللأسف يكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، وكبار السن فوق 65 سنة، فضلًا عن المرضى الذين يعانون مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

أعراض الالتهاب الرئوي، فيتو

أعراض الالتهاب الرئوي

وأوضح الدكتور محمد حسن، أن هناك أعراضًا عديدة تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي، ومن أعراض الالتهاب الرئوي:

السعال المصحوب ببلغم

الحمى

الهمدان والتعب والشعور بعدم وجود طاقة بالجسم

ألم بالصدر عند التنفس

التشوش الذهنى عند كبار السن

الإرهاق

التعرق والارتجاف، وقد تصبح درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعية خاصة لدى مرضى المناعة وكبار السن.

القيء والغثيان

ضيق وصعوبة في التنفس

صعوبة فى تناول الطعام

واضاف حسن، أن الأعراض التى ذكرناها يمكن أن تكون حادة أو خفيفة على حسب نوع الإصابة لأن الإلتهاب الرئوى أنواع ودرجات كما ذكرنا بالاعلى، ولكن لا يجوز الإهمال في العلاج حتى لا تحدث مضاعفات يمكن أن تسبب الوفاة.

علاج الالتهاب الرئوي

وتابع، أن علاج الالتهاب الرئوي كان في الماضي يستغرق من 10 لـ 14 يومًا، أما الآن أصبح يستغرق العلاج من أسبوع لـ10 أيام، وذلك للحالات العادية وليست الحالات المزمنة أو طويلة الأمد، وإذا لم يستجيب المريض للعلاج خلال هذه الفترة التي ذكرناها يتم تغيير سياسة العلاج على حسب أسباب استمرار وجود الميكروب، لنرى هل يحتاج المريض إلى مضاد حيوي آخر أم لا، ونأخذ عينة من الميكروب بالمنظار لفحصه بشكل أكثر دقة.