زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

قام أهالي دولة تركمانستان بزراعة نحو نصف مليون شجرة في يوم واحد لتحويل هذه الجمهورية الصحراوية الواقعة في آسيا الوسطى إلى "حديقة زهور"، رغم نقص المياه الذي تعترف به سلطات هذا البلد المنعزل تدريجيًا.

الصنوبر والفاكهة والأشجار المورقة

وذكرت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الحكومية الناطقة باسم الحكومة، أنه "في هذا اليوم الخريفي، حشدت البلاد طاقاتها لحملة زراعة الأشجار وزُرع 472 ألفًا و71 من أشجار الصنوبر والفاكهة والأشجار المورقة".

وتم تدشين هذه المبادرة مؤخرا، بحسب الصحيفة التي أكدت أن هذه الإجراءات لتخضير البلاد، والتي تتم عادة في فصلي الربيع والخريف، "تُظهر المستوى العالي للثقافة البيئية في المجتمع"، و"تحيي الحلم العزيز للشعب التركماني بتحويل أرضهم الأصلية إلى حديقة زهور".

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"تركمانستان"

ونشرت الصحيفة مع النص صورة للرئيس سردار بيردي محمدوف، وهو يرتدي ملابس رياضية بيضاء وخضراء عليها كلمة "تركمانستان" بجوار شجرة، كما تبيّنه يحمل حفنة تراب من عربة يدوية.

واعتادت السلطات على حمل السكان على المشاركة في مسيرات عملاقة أو تحركات جماهيرية، بما يتماشى مع طقوس التمجيد الشخصي التي أرساها قربان قولي بيردي محمدوف، والد الزعيم الحالي، المولع بالأرقام القياسية.

زرعت 145 مليون شجرة

وكانت البلاد قد أعلنت بالفعل أنها زرعت 145 مليون شجرة في السنوات الأخيرة.

وبالفعل هناك نقص في المياه في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، الغنية بالموارد الطبيعية، والتي يحدها بحر قزوين وتغطيها صحراء كاراكوم. وأعلن الرئيس بيردي محمدوف في أكتوبر: "نعتزم تحديث أنظمة إمدادات المياه وتوزيعها في بلادنا ونعلّق أهمية على الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال المهم".