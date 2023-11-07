الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

تورينو يفوز على ساسولو 2-1 في الدوري الإيطالي

تورينو يفوز على ساسوولو
تورينو يفوز على ساسوولو في الدوري الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق تورينو فوزًا مستحقًّا على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

تقدم تورينو بالهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق أنتونيو سانابريا، ثم تعادل اللاعب كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 18، ثم نجح اللاعب نيوكلاس فلاسيتش في إحراز هدف الفوز لتورينو في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يحتل فريق تورينو المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 4 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر أربع مباريات أخرى

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أمام فريق ساسولو فتجمد رصيد عند 11 نقطة أبقت عليه في المركز الخامس عشر، حيث تعادل في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر 6 مباريات.

فريق روما الإيطالي، فيتو

روما يفوز على ليتشي بثنائية

حقق فريق روما فوزًا قاتلًا على ضيفه ليتشي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما الأحد، بملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وسجل الفريق العاصمي روما هدفين في الثواني الأخيرة، حيث أحرز الإيراني سردار أزمون هدفًا في الدقيقة 90+1، قبل أن يقتنص البلجيكي روميلو لوكاكو الفوز في الدقيقة 90+4.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تمكن من تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90، في مباراة في الدوري الإيطالي، لأول مرة في تاريخ النادي.

كما أن الجيالوروسي أحرز 9 أهداف في الموسم الحالي، بعد الدقيقة 75، كأكثر فريق يفعل ذلك في هذه النسخة من الكالتشيو.

ورفع الفريق العاصمي روما رصيده بذلك إلى 17 نقطة، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة، في المركز الحادي عشر.

 

لوكاكو وصيف باتيستوتا في قائمة مميزة

قاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فريقه روما للفوز على ضيفه ليتشي، (2-1)  الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات: "سجل لوكاكو 6 أهداف في أول 9 مباريات له في الكالتشيو مع روما.. ومنذ عام (1994/1995) سجل باتيستوتا أكثر منه (10) في أول 9 مباريات له في الدوري مع الجيالوروسي".

واستعاد روما طعم الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية بهدف على يد إنتر، وهو الانتصار الرابع للفريق في آخر 5 مباريات، الخامس هذا الموسم.

بينما تجرع ليتشي مرارة الخسارة الثالثة في آخر 5 جولات، الرابعة هذا الموسم، ليستمر في مسلسل نزيف النقاط للجولة السادسة على التوالي.

ورفع الفوز رصيد الجيالوروسي روما إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الـ11 مؤقتًا.

 

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