الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يهزم فيورنتينا بصعوبة

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

حقق يوفنتوس  فوزا صعبا على حساب مستضيفه فيورنتينا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أرتيميو فرانكي ضمن لقاءات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

سجل يوفنتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء عبر نجمه الشاب فابيو ميريتي.

وحصد يوفنتوس بهذا الفوز ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر إنتر، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة بالمركز الثامن.
 

تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: كين، كييزا.

تشكيل فيورنتينا ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: باريزي، مارتينيز، رانييري، بيراجي.

Advertisements

خط الوسط: ارتور، ماندراجورا، باراك.

خط الهجوم: جونزاليس، كوامي، بلتران.

تطور في قضية بوجبا لاعب يوفنتوس 

وذكرت الصحف الإيطالية أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في خلال 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أنه حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع بول بوجبا لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

واختتمت بأن هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.

ويواجه بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تهدد أيضا بفسخ تعاقده مع اليوفي، بسبب إيجابية عينة المنشطات العشوائية بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري الإيطالي تشكيل فيورنتينا تشكيل يوفنتوس فيورنتينا ضد يوفنتوس لاعب يوفنتوس كييزا يوفنتوس

مواد متعلقة

اختبار المنشطات يكشف حقيقة الخلاف بين تشافي وليفاندوفسكي في برشلونة

ماركا الإسبانية تكشف موقف ريال مدريد من صفقات الشتاء

مانشستر يونايتد يستعد لصفقة تبادلية برازيلية في الشتاء المقبل

غياب نجم برشلونة عن مباراة الأفيس في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع سوسيداد في الشوط الأول

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

جيش الاحتلال يعلن آخر تحديث لقتلاه منذ طوفان الأقصى

موقف فتوح وصبحي من معسكر منتخب مصر بعد قرار الزمالك عرضهما للبيع

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أحمد سالم: مدرب الزمالك الجديد سيرضي طموح الجماهير وهذا موعد الإعلان عنه

Advertisements

منوعات

المزيد

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية