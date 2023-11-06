الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مهاجم إنتر ميلان يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو

لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز، فيتو

نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بعدما قاد النيراتزوري للفوز على أتالانتا (2-1) بالجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو الهدف الثاني للنيراتزوري في شباك أتالانتا، ليسهم بشكل مباشر في حصول إنتر ميلان على 3 نقاط، واصل بهم الصدارة ب28 نقطة.

كما يسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا بفارق 6 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه روميلو لوكاكو (روما)، أوليفيه جيرو (ميلان) وفيكتور أوسيمين (نابولي).

Advertisements

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو 

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا بعدما هز شباك أتالانتا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا).

ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لاوتارو مارتينيز لاوتارو إنتر ميلان أتالانتا الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

روما يحقق رقما لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي

خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

إنتر ميلان يواصل تصدره للدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا 2-1

إنتر ميلان: لاوتارو مارتينيز هو ميسي الخاص بنا

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

تقارير تكشف وجهة أسوريو القادمة بعد رحيله عن تدريب الزمالك

لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

رسميًا، أوروبا تعترف بمخططاتها في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

قضية سد النهضة، رسالة رئاسية جديدة بشأن مسار المفاوضات الجارية

فرمان الخطيب يؤمن استمرار خالد بيبو في منصبه بالأهلي

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أزمات سد النهضة والسودان الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق الأبيض.. مشوار أوسوريو مع الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

المزيد
الجريدة الرسمية