الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

عمرو أديب: أسعار السلع والدولار بيزيدوا بلا توقف، وربنا مع الحكومة (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

عمرو أديب، قال الإعلامي عمرو أديب: "النهاردة مجلس الوزراء بيقولنا معلومة المفروض إن إحنا نبقى كلنا عارفينها إن حرب غزة تؤثر اقتصاديا على الواقع الاقتصادي المصري، وهذا أمر حتمي وطبعا إحنا فاهمين ده من أول يوم".

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انكماش اقتصادي

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مصر دولة جارة لما يحدث في غزة والتأثير على أنشطة اقتصادية مثل السياحة والنمو الاقتصادي وحالة الانكماش اللي بيشهدها أي اقتصاد أثناء وجود حرب قريبة، والناس وهي بتصرف وبتشتغل وبتعمل أي حاجة بتبقى قلقانة فيبتدي الصرف والتوسع يقل".

ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع 

وتابع: "أي حد ممكن تبقى عنده أزمة طيب أنت هتحل إزاي؟ أنا بصراحة دايما كنت أقول ياريت رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يقولنا هيعملوا إيه، وأنا مش هقول هذا الأمر ولن أسأل ماذا ستفعلون ربنا معاكم لإن الشيلة والحمل تقيل وهذا أمر مستمر وإحنا بنتكلم لو أنت متفائل قدامنا 3 أو 4 شهور، وعليك أعباء كثيرة وحاجات من الأول عندك أزمة اقتصادية فتيجي الحرب تضع أزمة فوق الأزمة، كلنا عارفين إن فيه أزمة وبما إننا شايفين إن الأسعار بتزيد بلا توقف والدولار يزيد بلا توقف، وفعلا عندنا أعراض جانبية واضحة في السوق وربنا مع الحكومة".
 

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مجلس الوزراء يعلن الاستجابة لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتي تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها.

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