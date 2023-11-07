تفاصيل مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٨

مسلسل صوت وصورة، كشفت يارا صديقة حازم في الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة في تحقيق مع الضابط حسين، أنها تشك أن حازم يخفي أمرًا جلل، فقد اختفى فجأة يوم الحادث وبعد عودته جاء ببقعة من الدماء.

وخلال الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة يتم استدعاء حازم لأخذ أقواله، ويخفي مكان تواجده في الوقت الذي اختفى فيه من عيد ميلاده صديقه، وعلم أن يارا قد بلغت عنه، وخلال الحلقة تتقارب كل من سعاد وعبد الغني الذي يشعر بالضيق من رضوى ويشك أنها على علاقة بلطفي، وتحرص نيرمين وأبنائها على إنشاء حملة ضد رضوى على السوشيال ميديا مما يدفع رضوى للذهاب إلى نيرمين.

تفاصيل الحلقة ١٧ من مسلسل صوت وصورة

شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٧ العديد من الأحداث المفاجئة حيث تتقارب كل من رضوى ولطفي بعدما تركت لبنى ابنها في عهدة لطفي على سبيل الانتقام، وتحاول ماجدة استدراج وافي لصفها وعرضت عليه عروض مغرية فيما لم يعلن هو عن رفضه العروض ولم يخبر لطفي بأمر مقابلته مع ماجدة، بينما يحصل عبد الغني على البراءة وتساعده سعاد بعد خروجه.

ويحاول لطفي ووافي معرفة من هو وراء انتشار فيديوهات عصام الصياد مع السيدات، ويطلب الشخص المسئول عن معرفة هذه المعلومات ربع مليون جنيه نظير إتمام المهمة، وحاول لطفي الذهاب إلى نيرمين للتفاهم معها ولكنها تقابله بغضب بعد أن قررت التعاقد مع شركة لمحاربة رضوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا يأتي لطفي إلى رضوى ليستكشف معها أحدث المستجدات في اللحظة التي يحضر فيها عبد الغني ويرى لطفي في منزل رضوى، وفي الأخير تأتي صديقة ابن الدكتور عصام لتكشف للضابط حسين أنها تشك في أن ابن عصام الصياد هو قاتل والده.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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