الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حذف مشهد شخصية Jessica Jones من مسلسل ECHO

شخصية Jessica Jones،
شخصية Jessica Jones، فيتو

 Echo، كشفت تقارير صحفية، أن شخصية Jessica Jones، كان لها مشهد شرفي، تم تصويره بالفعل ضمن أحداث مسلسل مارفل الجديد، ECHO، بهدف ربط أحداث المسلسل مع أحداث،‘DAREDEVIL:  BORN AGAIN’، ولكن تم حذف المشهد بعد أن تم تغيير سيناريو مسلسل ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ مؤخرًا، ليتماشي مع الأحداث الجديدة للعمل.

مخرجة مسلسل Echo: شخصية Maya Lopez ستكون شريرة

فيما ذكرت سيدني فريلاند، مخرجة مسلسل Echo، أن شخصية Maya Lopez، ستكون شريرة بالمسلسل.

وقالت سيدني خلال تصريحات صحفية،:" في معظم أعمال الأبطال الخارقين، نجد قصة لـ Anti-Hero، وفي العادة ينتهي العمل بإنقاذه لشيء، أو التضحية بنفسه لأجل الخير، ولكن هنا في مسلسل، Echo، شخصية Maya Lopez، ستكون شريرة، وتقتل للشر، وكل ما تقوم به، هي أشياء خارجة عن القانون.

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التفاصيل الكاملة لمسلسل مارفل المثير للجدل Echo

 صدمت شركة مارفل للأبطال الخارقين، جمهورها، بالتريلر التي طرحته منذ ساعات، لأحدث أعمالها مسلسل Echo، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الدموية، والمثيرة للاشمئزاز.

وتضمن التريلر الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٥٥ ثانية، على عدد من المشاهد القتالية الدموية، هو ما يحضر جمهور مارفل، لمشاهدة مسلسل قد يكون الأكثر وحشية، ودموية، حتى الآن في عالم مارفل السينمائي.

مسلسل Echo، هو أول مسلسل من عالم مارفل السينمائي مصنف TV-MA، بسبب ما يحتويه من عنف ودماء، ومن المقرر أن يتم عرض جميع الحلقات لأول مرة، حصريا على شبكة ديزني بلس، بتاريخ 10 يناير 2024.

ويقوم الممثل فينسينت، بدور كينق بن من مسلسل مارفل Echo، ويشاركة في البطولة كل من ألاكوا كوكس، زان مكلارنون.

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فيما تحدث المخرج والمنتج التنفيذي سيدني فريلاند، في تصريحات صحفية، كيف أعطت له استديوهات مارفل الحرية في صناعة المسلسل، قائلا: شعرت بالحماية، والتمكين المطلقين، مسلسل Echo، هو أول مسلسل لبطل خارق، على الإطلاق يركز على شخصية صماء وأمريكية أصلية، وهي مايا لوبيز (ألاكوا كوكس)، التي ظهرت لأول مرة في مسلسل “هوكي” عام 2021.

وأوضح سيدني، خلال تصريحاته، أن جودة التمثيل، كانت مهمًا للغاية بالنسبة له، ولجميع أفراد الطاقم، مشيرا إلي أنه تم بذل المزيد من الجهود، لضمان خروج المسلسل علي الشاشة بمستوى عالٍ.

استقالات موظفي المؤثرات البصرية في مارفل

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية عن استقالات جماعية  لموظفي المؤثرات البصرية في عالم مارفل، ما يفسر عدم جودتها في أعمالهم الأخيرة.

وذكرت التقارير أن مختصين المؤثرات البصرية، قرروا ترك العمل مع أي مشروع يخص عالم  Marvel  السينمائي، لعدة أسباب منها لسوء المعاملة، وضغط العمل، وقلة الرواتب، وهي العوامل التي سببت لهم ضغط نفسي ومشاكل في المنتج النهائي للعمل.

مارفل ودعم المثليين

وأصدرت استوديوهات مارفل الأمريكية بيانًا رسميًّا تؤكد فيه على دعمها لمجتمع المثليين بأعمالها، وذلك كنوع من الاحتجاج على الرقابة في الدول العربية والصين، وروسيا، وماليزيا.

وأكدت شركة الإنتاج مارفل إدانتها بشدة جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع (الميم)، وقالت إنها تتعهد بمواصلة دعمهم من خلال أعمالها الفنية.

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مخرجة مسلسل Echo: شخصية Maya Lopez ستكون شريرة

التفاصيل الكاملة لمسلسل مارفل المثير للجدل Echo

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