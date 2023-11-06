حركة فتح: 75% من شهداء العدوان الإسرائيلي بغزة أطفال ونساء حتى اللحظة

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي رفع سقف عدوانه على فلسطين بشكل تام بدعوى أنه يستهدف القضاء على المقاومة في قطاع غزة.

شهداء غزة

وأضاف الرقب في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إن 75% من الشهداء حتى اللحظة أطفال ونساء، وهو ما يعني أن العدو لم يشتبك مباشرة وبعمق مع المقاومة".

هدف العدو الإسرائيلي

وتابع القيادي بحركة فتح، أن العدو الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من فصل شمال غزة عن جنوبها بشكل كامل، موضحًا: "بالنسبة إلى الجيوب التي يسيطر عليها تماما في غزة هي جيب من ناحية الشمال الغربية وهناك جيب آخر من الناحية الشرقية الشمالية وجيب ثالث من الناحية الجنوبية، حيث يرغب في تنفيذ حرب الكماشة على قطاع غزة".

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حرب إسرائيل علي غزة

وأكد، أن الأمريكيين ليست لديهم إجابة حول موعد انتهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الوزير الإسرائيلي جالانت قال إن الحرب قد تستمر شهر أو سنة، وبالتالي، يجب وقف قتل المدنيين والأطفال والنساء وأن تكون ثمة آلية لتجنيبهم تداعيات الصراع.

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - بحسب تعبيره.

وزعم خلال مؤتمر صحفي: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

هدنة إنسانية مؤقتة



وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.