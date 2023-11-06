إدارة بايدن تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار

العملية البرية في غزة، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين أمريكيين: أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - بحسب تعبيره.

وزعم خلال مؤتمر صحفي قائلا: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

Advertisements

هدنة إنسانية مؤقتة



وادعى كيربي، أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.

تصريحات القنبلة النووية الإسرائيلية

القنبلة النووية، وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.







وأكدت الخارجية الأمريكية، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول السلاح النووي وضرب غزة بالقنبلة النووية، غير مقبولة.



خطاب الكراهية الإسرائيلي

وشددت الخارجية الأمريكية، على أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.

الهدنة المؤقتة في غزة

ولفتت إلى أن الهدنة المؤقتة في غزة فرصة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لغزة والحركة الطوعية للمدنيين الساعين للمغادرة.

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اعترف بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.



وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".



وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".



وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.