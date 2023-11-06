أول تعليق من أمريكا على تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

القنبلة النووية، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.



تصريحات القنبلة النووية الإسرائيلية

وأكدت الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول السلاح النووي وضرب غزة بالقنبلة النووية، غير مقبولة.



خطاب الكراهية الإسرائيلي

وشددت الخارجية الأمريكية، على أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.

الهدنة المؤقتة في غزة

ولفتت إلى أن الهدنة المؤقتة في غزة فرصة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لغزة والحركة الطوعية للمدنيين الساعين للمغادرة.

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تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.



وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".



وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

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وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".



وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.