الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يونيسيف: ما يحدث في الشعب الفلسطيني جرائم حرب

جرائم حرب بحق الفلسطينيين
جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، قال جيمس إلدر، المتحدث باسم يونيسيف، إن الموقف الراهن بشأن الأطفال في غزة مرعب للغاية، إنه جحيم وكابوس بالنسبة للأطفال الذين وصل عدد القتلى منهم بالآلاف.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من جنيف مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد من وقف إطلاق نار فورا وعودة الهدوء للقطاع، ومن أجل ذلك لا بد من التحدث مع الكثير من الأطراف.

 

جرائم حرب في غزة

وأكد أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني في غزة وما يحدث في حق الأطفال هو جرائم حرب تستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة وتحركا عاجلا من كل الأطراف الدولية الفاعلة لوقف القتل.

 

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فقدان الأمن بمستشفيات غزة

وتابع: أن يونيسيف عملت في فلسطين للكثير من السنوات وتعاونت مع كل المؤسسات، ومنذ السابع من أكتوبر وفرنا الكثير من المساعدات الإنسانية والطبية، لكن التحديات الراهنة في البداية هي توفير الأمن والسلامة للأطفال، فهم لا يشعرون بالأمن حتى في المستشفيات.

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تصريحات القنبلة النووية الإسرائيلية

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

 


وأكدت الخارجية الأمريكية أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول السلاح النووي وضرب غزة بالقنبلة النووية، غير مقبولة.


خطاب الكراهية الإسرائيلي

وشددت الخارجية الأمريكية، على أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.

 

الهدنة المؤقتة في غزة

ولفتت إلى أن الهدنة المؤقتة في غزة فرصة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لغزة والحركة الطوعية للمدنيين الساعين للمغادرة.

 

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اعترف بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".


وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

 

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".


وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

 

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