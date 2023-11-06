الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: عودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

غزة الآن، أفادت شبكة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها منذ قليل، بعودة 100 مواطن مصري من قطاع غزة نتيجة نجاح الجهود المصرية المكثفة.

وأمس، أكدت قناة القاهرة الإخبارية، وصول 24 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.

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وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الإثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.    

قصف تل أبيب برشقة صاروخية

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأضافت كتائب القسام: "مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105، كما قصفنا تجمعًا للجنود قرب إيرز بقذائف الهاون".

إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

كذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال: إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس، أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

القاهرة الإخبارية: وصول 24 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

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