الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته غدا وينتظم في معسكر مغلق استعدادا لبيراميدز

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس مصر التي تقام يوم الأربعاء في تمام الساعة 7.

 

وعقب المران يختار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق للانتظام  في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء بيراميدز.


ومن ناحيته حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي أقيمت  اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

 

Advertisements

 

وتواجد حسين السيد في المران الجماعي للفريق من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.

 

معتمد جمال يصحح الأخطاء الفنية للاعبي الزمالك

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصحيح بعض الأخطاء الفنية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

 

وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك بدون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

 

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز. 

 

معتمد جمال 

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع. 

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995. 

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007  وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. 

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

 

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. 

جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الزمالك وبيرامديز مباراة الزمالك وبيراميدز معتمد جمال موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

الدوري المصري، 4 أهداف تنافس على جائزة الأفضل في الجولة السادسة

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

الهلال يضرب مومباي بثنائية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا (فيديو)

بعد عرضهم للبيع، ماذا قدم فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك؟

عضو مجلس إدارة الزمالك يتابع مران الفريق قبل موقعة بيراميدز

معتمد جمال يصحح الأخطاء الفنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

الونش يواصل التأهيل في مران الزمالك

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

Advertisements

منوعات

المزيد

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

سعر اليورو بالبنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية