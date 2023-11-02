أشرف صبحي يتابع استعدادات تجهيز 50 سريرا بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الفلسطينيين

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إعدادات وتجهيزات 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء، لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بضرورة متابعة التجهيزات الخاصة بالأسرة بنادي اتحاد شمال سيناء، استعدادًا لاستقبال المرضى من الفلسطينيين.

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أشرف صبحي يتابع إستعدادات تجهيز 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء لاستقبال الفلسطينيين

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيدًا على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيرًا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، أملةً في عودة الأوضاع إلي طبيعتها قريبًا.

من ناحية أخرى، أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عددًا من الاتصالات بمختلف المسئولين والجهات المعنية؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.

23 مصابًا جراء الحادث يتلقون الرعاية بمستشفى بلطيم



وكلف الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الدكتورة منى عثمان وعزت محروس مدير مديرية كفر الشيخ، بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك والاطمئنان على جميع الحالات التي تتلقى العلاج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتابع وزير الشباب والرياضة الإجراءات المتخذة بشأن الرعاية الطبية التي يتلقاها مصابو فريق دكرنس التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي، والذين تم نقلهم لمستشفى بلطيم.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه تم خروج المصابين وتوجهوا إلي محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقي حالتين حالتهم تحتاج للحجز في المستشفى، وتم التنسيق لنقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.