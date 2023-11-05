وزير الشباب والرياضة يحضر برنامج الحوار الوطني الشبابي

يشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، في فعاليات برنامج الحوار الوطني الشبابي، تحت عنوان "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، وذلك بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وعدد من قيادات المحافظة.

إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل.

ودعت المديرية في بيانها الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

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وفي وقت سابق، نظمت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة القادة، اللقاء الحواري للشباب صناع القرار تحت شعار «أنت بداية الحكاية» لشباب القليوبية.



أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي

واستقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، والدكتور محمد محسن رمضان مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات ومحاضر الجرائم الإلكترونية.

ولفت مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات في بداية اللقاء إلى أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي ولغة العصر والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وأضاف اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة السابق، أن مشكلة الهجرة غير شرعية للشباب الذين يمثلون حوالي 68% بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول العالم الثالث والحروب والصراعات الأهلية، أبرز ما يدفع الشباب إلى الهجرة، يضاف إلى ذلك الحق في العيش الكريم، ومغريات الهجرة فلابد أن يكون لدى الشباب فكرة مشروع وهي «اشتغل على نفسك».