أبرز القرارات التربوية في الكرة المصرية.. الزمالك يعرض فتوح وصبحي والزناري للبيع.. عقوبات في واقعة السكين.. الأهلي يوقف 16 لاعبا في عهد الجوهري.. وترحيل إبراهيم سعيد من المنتخب

أعاد قرار نادي الزمالك بعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، للأذهان العديد من القرارات التربوية القوية في الكرة المصرية ضد اللاعبين بسبب الخروج عن النص.

وكان مجلس إدارة الزمالك أصدر يوم أمس قرارات قوية ضد الثلاثي فتوح والزناري وصبحي بإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

قرار الزمالك بعرض الثلاثي للبيع بسبب أزمة معسكر لقاء زد، رغم حاجة الفريق لهم بسبب وقف القيد وعدم التدعيم بالصفقات، تضاف إلى أبرز القرارات الانضباطية في تاريخ الكرة المصرية.

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حيث يعد أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي للزمالك ومنتخب مصر ومحمد صبحي أحد أبرز الحراس في مصر ويتواجد دائما في معسكر منتخب مصر، كما أن الزمالك في احتياج لجهود الزناري في ظل تذبذب مستوى المدافعين بشكل عام، إلا أن الزمالك قرر استبعاد الثلاثي وعرضهم للبيع قبل مباراة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

قرار صارم من الزمالك ضد ثلاثي الفريق

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء أمس في مقر النادي، حيث نص البيان على: "إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

أبرز القرارات التربوية في تاريخ الكرة المصرية

وفي السطور التالية نعرض أبرز مشاكل اللاعبين في الكرة المصرية ورد الفعل الصارم لـ الإدارات والأجهزة الفنية:

الزمالك، فيتو

خناقة بالسكينة بين حازم إمام وباسم مرسي

شهد معسكر للزمالك في جنوب أفريقيا قبل مواجهة سابقة لـ صن داونز، أزمة بين الثنائي حازم إمام وباسم مرسي جعلت الأول يحاول الاعتداء بالسكين على زميله في الفريق بل وجرحه في وجهه.

الواقعة وقعت كالصاعقة على إدارة نادي الزمالك التي قررت على الفور ترحيل حازم إمام من جنوب إفريقيا على القاهرة وعرض اللاعب للبيع.

بداية الأزمة كانت حديث ودى بين باسم مرسى لاعب الفريق حينها مع محمد صلاح رئيس الجهاز الفنى السابق بالزمالك وأحمد دويدار مدافع الفريق حينها، فى حضور الإدارى أحمد السيسى حينها، وذلك على مائدة الطعام ليلتحق بهم حازم إمام أحد كباتن الفريق في ذلك الوقت.

مع بداية حديث حازم إمام مع الحاضرين قال باسم مرسى لصلاح ودويدار: "أنا هطلع فوق"، فى إشارة منه للذهاب إلى غرفته للحصول على جزء من الراحة قبل مواصلة الاستعدادات لمواجهة صن داونز، إلا أن حازم إمام تفهم الأمر أن باسم مرسى لا يريد الحديث أمامه ليتطور الأمر إلى مشادة قبل أن يسحب حازم إمام السكين والجميع لم يتوقع تعرض باسم مرسى لإصابة قبل أن يصيبه زميله بجرح.

انتهى الأمر بتدخل بعض المتواجدين، إلا أن حازم إمام وجه للبعض سبابا، ولكن الأمر انتهت فى غضون ما يقرب من 5 دقائق وصعد باسم مرسى لغرفته.

صالح سليم يقرر إيقاف 16 لاعبا من الأهلي

قرر صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق إيقاف 16 لاعبا دفعة واحدة ولمدة شهر قبل 10 أيام من مباراة مهمة أمام الغريم التقليدي لنادي الزمالك.

إيقاف 16 لاعبا من قبل صالح سليم جاء بسبب تضامنهم مع استقالة ورحيل محمود الجوهري من تدريب الأهلي ورفضهم نزول التدريبات.

الجوهري ترك الأهلي وقتها بسبب خلافات بينه وبين مجلس الإدارة بقيادة صالح سليم، ولعدم رضائه عن إسناد مسئولية الإشراف على الكرة لحسن حمدي.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا جاء كالتالي: "إن آخر ما كان يتوقعه مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتقدم الكابتن محمود الجوهري باستقالته في هذا التوقيت الحساس والحرج وبهذه الصورة التي تتنافى مع قيم وتقاليد النادي الأهلي الذي نشأ بين أحضانه لاعبًا ومدربًا".

الذي أضاف لقرار صالح سليم هو أن الأهلي خاض مباراة الزمالك باللاعبين الشباب وتمكنوا من الفوز على الأبيض بنتيجة 3/2.

صالح سليم، فيتو

الأهلي يستغني عن إبراهيم سعيد وأحمد صلاح حسني

وفي العام 2003، قرر مجلس إدارة الأهلي الاستغناء عن الثلاثي إبراهيم سعيد، رامي سعيد، أحمد صلاح حسني، ضمن عدد من القرارات التصحيحية التي تسهم في تعديل مسار الفريق الأحمر وقتها بعد عدد من الهزائم، حيث جاء قرار الاستغناء عن الثلاثي لأسباب أخلاقية مع تدعيم صفوف الفريق بثمانية من لاعبي النادي تحت 20 سنة وهم شريف إكرامي وعماد متعب ومحمد الزيات ومحمد ممدوح وحسام عاشور وفيليكس وجمال علي وعماد النمر.



الزمالك يعاقب إبراهيم سعيد وجمال حمزة

في عام 2005 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعبين إبراهيم سعيد وجمال حمزة مع توجيه إنذار لهما بالشطب بسبب سلوكهما في أحد المباريات.

وقرر مرتضى منصور تغريم إبراهيم سعيد مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو تسعة آلاف دولار في ذلك الوقت، بالإضافة لإنذار بالشطب وإخضاعه للتدريب مع فريق تحت العشرين عاما.

وجاء هذا القرار بعد أن احتج اللاعب على الجهاز الفني الذي يقوده فاروق جعفر أثناء تغييره في مباراة الفريق مع النجم الساحلي التونسي بدوري الأبطال الأفريقي، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي على ملعبه 2-1.

وأضاف منصور عقب اجتماع مجلس الإدارة أن العقوبات طالت المهاجم جمال حمزة حيث تم تغريمه أيضا مبلغ 50 ألف جنية مصري مع إنذار بالشطب لتعديه على زميله بالفريق سامح يوسف.

سحب شارة القيادة من حسام غالي

في عام 2015 أصدر محمود طاهر رئيس الأهلي في ذلك الوقت قرارا عاجلا بسحب شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من حسام غالي بعد ما قام اللاعب برميها أرضا.

وكان حسام غالي تم طرده في لقاء للأهلي أمام حرس الحدود لينفعل بشدة بعد قرار الحكم بطرده من الملعب ليخلع الشارة ويلقي بها بعيدا بركلة قوية بقدمه قبل أن يلتقطها من الأرض مرة أخرى، مبديا غضبه من قرار الحكم ليقرر محمود طاهر معاقبة غالي بسحب منه شارة الكابتن.

حسام حسن

في عام 1994 قرر صالح سليم رئيس النادي في ذلك الوقت إيقاف حسام حسن أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية الذي صال وجال مع النادي الاهلي في كافة البطولات وسجل العديد من الأهداف في شباك الخصوم، لمدة 6 أشهر.

الواقعة بدأت عندما كان حسام حسن يلعب مباراة مع الأهلي ضد المصري البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب، وحدثت كرة مشتركة فى اللقاء بين حسام وناصر التليس ليقرر الحكم طرد حسام الذى انفعل بشدة، على طاقم التحكيم والتليس وامتد الأمر إلى حد قيام حسام بخلع الفانلة، وإلقائها أرضا ثم الخروج من الملعب باصقا على الفانلة، ليقرر صالح سليم وقف أهم لاعب في الفريق والسلاح الهجومي الأبرز لـ آلان هاريس مدرب الفريق في ذلك الوقت.

ترحيل إبراهيم سعيد من معسكر منتخب مصر

أثار ابراهيم سعيد أزمة قوية مع منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا 2002، حيث تم طرد اللاعب وترحيله من معسكر الفراعنة بمالي إلى مصر، بسبب روايات عديدة، إلا أن اللاعب أكد بعدها أن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب وقتها رآه مع بعض الفتيات على حمام السباحة، وهو ما تسبب في طرده من المعسكر، حيث أكد سمير عدلي المدير الإداري للمنتخب وقتها أن الراحل محمود الجوهري رأى اللاعب من شرفة غرفته يلهو مع بعض الفتيات قبل مواجهة هامة، ليقرر ترحيله وفشلت كافة محاولات تهدئته.

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بسبب التحرش

وفي العام 2019، أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها برئاسة هاني أبو ريدة معاقبة عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وذلك بعد الضجة التي أثارها اللاعب واتهامات التحرش التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال واقعة فتاة السوشيال ميديا، التي نشرت حديثًا بينها وبين اللاعب في شات موقع انستجرام، قبل أن يتم تداول فيديو غير أخلاقي منسوب للاعب أيضًا، ليتم استبعاده نهائيا من المنتخب.