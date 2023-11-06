الدوري المصري، يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل في الرابعة مساء على ستاد المقاولون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري.

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في الدوري

_ خاض محمود متولي المران الجماعي ومن المنتظر أن يرى مارسيل كولر تقريرا عن حالته الصحية ومن ثم الحكم على إمكانية تواجده في المباراة من عدمه.

_ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا طبيا بشأن تحديد موقف علي معلول الظهير الأيسر للفريق من التواجد في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء، ويعاني معلول من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية حيث ينفذ اللاعب برنامج تأهيل للتعافي من الإصابة.

_قالت مصادر داخل الأهلي: إن فرص انضمام عمرو السولية لاعب الأهلي إلى قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غد الأربعاء تبدو ضعيفة خاصة وأن اللاعب مازال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية البدنية أمس الأحد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

فحص طبي لعلي معلول

ويجري على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحصا طبيا لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وخاض الأهلي مرانه مساء أمس الأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام عصر بعد غد الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها عصر بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن تستأنف غدا الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام عصر بعد غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

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