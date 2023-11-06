حبس طالب 4 أيام أنهى حياة زميله خلال حفل عرس بأسوان

قررت النيابة العامة حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بإنهاء حياة زميلة خلال حفل عرس في أسوان.

تلقى مركز شرطة أسوان، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

مشاجرة في أسوان

وبالفحص وبسؤال شقيقه (عاطل - مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و( طالب آخر - مقيم بذات الناحية) حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.