الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

حبس 5 عاطلين وممرضة
حبس 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة.

 

 كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن مباحث العاصمة من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية.

 

 بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين– مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه. 
 
وضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه 4 غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

Advertisements

 


كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" –مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة مدير أمن القاهرة قسم شرطة الجمالية قسم شرطة بدر قسم شرطة المعادي

مواد متعلقة

100 جنيه تنهي صداقة عشر سنوات.. صنايعي جبس يمزق جسد صديقه بسلاح أبيض.. رفض طلبه بمهلة للسداد وقرر التخلص منه

ضبط 19 ألف ملزمة تعليمية لمواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالدقي

موعد إجراء قرعة الحج في سوهاج وقنا وشمال سيناء

الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 40% حتى 7 ديسمبر

ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة (صور)

اختطاف عامل وطلب فدية من أسرته بالتجمع الخامس

مصادرة 33 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 55 ألف حكم قضائى فى المحافظات

مقتل مزارع واصابة ابنة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

الأكثر قراءة

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد فتوح ومحمد صبحي من المنتخب

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

البنتاجون يقر بسقوط شهداء بالآلاف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية