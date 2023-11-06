100 جنيه تنهي صداقة عشر سنوات.. صنايعي جبس يمزق جسد صديقه بسلاح أبيض.. رفض طلبه بمهلة للسداد وقرر التخلص منه

أقدم صنايعي جبس على تمزيق جسد صديقه باستخدام سلاح أبيض بسبب تعثره في سداد 100 جنيه مديونية مستحقه عليه بمحافظة كفر الشيخ وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

واعترف المتهم بانتظار الضحية بعد خروجه من محل حلاقة وطالبه بسداد الأموال المستحقة إلا أن الأخير طالبه بمهله أخرى فنشبت مشاجرة بينهما انتهت بقتل المجنى عليه.

100 جنيه تنهى صداقة العشر سنوات.. جثة والآخر خلف القضبان ينتظر الإعدام

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة قلين بنشوب مشاجرة بقرية شباس عمير ونتج عنها مقتل شخص متأثرا بإصابته.





وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي إلى القرية، وتبين وفاة "سمير.ف " 30 سنة وبسؤال أهليته اتهموا "م. ر" 24 سنة صنايعي جبس ومقيم بالقرية ذاتها، بالتعدي عليه.

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وعقب إعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر رقم 5035 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة قلين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، "محمد.ر" 23 سنة ويقيم بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه بتهمة القتل العمد.

وتضمن أمر الإحالة أنه في يوم 6 يوليو 2023 قتل المتهم المجني عليه سمير فريد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه ووضع مخططا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين".

وشمل أمر الإحالة المعد للقضية، توجه المتهم إلى مكان وجود المجني عليه المتوفى وعاجله بطعنة ثم عدة طعنات بالسلاح الأبيض استقرت بصدره ومواضع مختلفة من جسده محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحي، فيما وجه له تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحقيقات أنه حدث خلافا بين المتهم والمجني عليه بسبب مبلغ مالي قيمته 100 جنيه فقط، تطور إلى حد التشاجر بينهما ما جعل المتهم يتربص للمجني عليه وأعد له سلاح أبيض "سكين" بغرض التخلص منه.

وقضت محكمة جنايات فوة بكفر الشيخ اليوم الإثنين، حضوريا بإحالة أوراق طالب إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة يوم 5 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

أقدم طالب على قتل زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما أثناء حفل زفاف بأسوان.

تلقى مركز شرطة أسوان، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة المركز وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص وبسؤال شقيقه عاطل - مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و( طالب آخر - مقيم بذات الناحية) حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.