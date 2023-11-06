البنتاجون يقر بسقوط شهداء بالآلاف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية -البنتاجون- اليوم الاثنين عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.

البنتاجون يقر باستشهاد الآلاف في قطاع غزة

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين: "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة.. نعلم أن الأعداد بالآلاف".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن اليوم الاثنين، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

Advertisements



تتوسع المساعدات الي قطاع غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفقا لقناة "العربية"، أنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.



قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية

وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".



العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطينى، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.



وأوضحت الوزارة، فى تقريرها اليومى حول العدوان، اليوم الاثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفى الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلي أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وعلى جانب إسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.



وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.