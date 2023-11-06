الأغذية العالمي: المواد الأساسية المتاحة داخل قطاع غزة تكفي 5 أيام فقط

أخبار غزة الآن، قالت مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إنّ الوضع في غزة يزداد سوءًا يوما بعد يوم، والأمم المتحدة في حاجة إلى وصول مستمر للمتضررين بمساعدات منقذة للأرواح.

هدنة إنسانية

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع متفاقم وأصبح في غاية السوء، لذلك، فإن الأمم المتحدة تعمل على نداء لهدنة إنسانية في غزة من أجل الوصول للأشخاص المتضررين الذين يحتاجون إليها.

المواد الغذائية في غزة

وتابعت، أن برنامج الأغذية العالمي يطالب بهدنة إنسانية منذ فترة، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة، لأن الوضع يتفاقم يوما بعد يوم، حيث إن المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليا داخل قطاع غزة تكفي لمدة 5 أيام فقط، وهو ما يثير التساؤلات حول ماذا يمكن أن يتم بعد ذلك.

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استمرار إرسال المساعدات لغزة

وواصلت: "في بداية المشكلة، أرسلنا مساعدات غذائية على معبر رفح، وكان لدينا أكثر من 1000 طن على استعداد للدخول، وبالفعل، تم إدخال أكثر من 43 حافلة محملة بالمساعدات الخاصة بالبرنامج وسنستمر في إرسال المساعدات ولكن الوضع يتفاقم يوما بعد يوم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن اليوم الاثنين، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تتوسع المساعدات



وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفقا لقناة "العربية"، أنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.

قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية



وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".