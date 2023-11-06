روسيا تدعو إلى تحرك جماعي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت روسيا، الإثنين، إلى "تحرّك جماعي" لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة يشمل عقد مؤتمر دولي، بعد نحو شهر من اندلاع الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

تصعيد غير مسبوق للعنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي



وقالت الخارجية الروسية في بيان، على وقع تصعيد غير مسبوق للعنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تتكثف الدعوات لتحرّك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي".

وأضافت أن موسكو "تدعم بشكل نشط" هذا النوع من الدعوات وتؤيد "نهجًا متعدد الأطراف" للسيطرة على النزاع.

وتابعت أنه "كما أظهر التاريخ، فإن محاولات احتكار عمليات الوساطة أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على النزاعات، بل إلى التصعيد الذي نشهده".

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من ناحية اخرى زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".





ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة



وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.





ضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية



وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.

