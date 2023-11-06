الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

التحفظ على أطنان من النخالة والدقيق المدعم دون ترخيص بالقليوبية

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين في القليوبية، حملة مكبرة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبحضور رضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، ومأموري الضبط القضائي، للمرور على المطاحن التي تقوم بإنتاج الدقيق المدعم والنخالة.

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وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها أن الحملة جاءت بناء على توجهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبناء على تكليف هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاحن بدائرة المحافظة قام بالتصرف والاستيلاء على كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ 645.143 طن، كما تم ضبط أحد المطاحن للتصرف والاستيلاء على كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ188.530 طن، وضبط أحد المطاحن بتجميع كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ128.400 طن، حيث تقدر إجمالي الكميه التي تم ضبطها بمعرفة لجنة الفحص بـ962.073 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنح بالوقائع تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان هيئة الرقابة الادارية بالقليوبية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

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