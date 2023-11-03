تموين الإسكندرية تتابع محطات الوقود بعد تحريك الأسعار
تابعت مديرية التموين والتجارة الخارجية بالإسكندرية، أسعار الوقود الجديدة بعد تحريكها من اللجنة المختصة من وزارة البترول زيادة أسعار البنزين وتثبيت أسعار السولار.
وقامت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية، متمثلة بجميع مديري الإدارات ورؤساء الرقابة و المفتشين (التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب).
وقام جمال عمار وكيل المديرية بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن كما يلي:
اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعه الموافق ٠٣ - ١١ - ٢٠٢٣ تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات.
وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وأكدت غرفة عمليات المديرية أنها تتابع الموقف أول بأول ولا توجد أي شكاوى عن أي تزاحم أو تكدسات.
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