الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

طوفان الأقصى، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم الإثنين، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود نفق في أحد المستشفيات غير صحيحة وهو مخزن للوقود.

وأضافت حركة حماس خلال بيان: "الأكاذيب التي يبثها الاحتلال هدفها تبرير استهدافه المباشر للمنشآت الطبية، ولا صحة لوجود منصات صواريخ أو أنفاق قريبة من المستشفيات".

قصف الاحتلال لعدة مستشفيات في غزة

واليوم الإثنين، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

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وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهم دمارًا واسعًا، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.

موقع مركز قيادة حركة حماس في قطاع غزة

ويوم الجمعة، زعم رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوج أن أجهزة استخباراته حددت موقع مركز قيادة حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يقع تحت مستشفى الشفاء المركزي في القطاع.

وكتب هرتزوج في صحيفة نيويورك تايمز: "معلوماتنا الاستخبارية واعترافات الإرهابيين المعتقلين تشير إلى أن مركز قيادة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في غزة". على حد قوله.

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