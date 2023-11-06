الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية بالصواريخ

صواريخ حماس، فيتو
صواريخ حماس، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم الاثنين، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

المقاومة الفلسطينية تنصب فخا لجيش الاحتلال

ونجحت المقاومة الفلسطينية في استهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون. ودمرت عناصر حماس دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها نجحت في تدمير 4 مدرعات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينجست، الذي يرافق جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال  العدوان على غزة، عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.

Advertisements

وقال المراسل الأمريكي، إن الاشتباكات التي وقعت بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت خلال محاولة الأخير التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأعلن المتحدث باسم  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، دانييل هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم عن  ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى في  7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة 

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

txt

الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء في غزة خلال 5 أيام

txt

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، وقصف عنيف على القطاع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال قاعدة رعيم الهجوم على غزة عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام

مواد متعلقة

الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية بمراكز الإيواء في غزة خلال 5 أيام

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، وقصف عنيف على القطاع

بسبب الأحداث في غزة، ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات

بالتنسيق مع أمريكا وإسرائيل، تفاصيل الإنزال الجوي الأردني لتقديم إمدادات طبية لأهل غزة (صور)

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

رسميًا، أوروبا تعترف بمخططاتها في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

تقارير تكشف وجهة أسوريو القادمة بعد رحيله عن تدريب الزمالك

لاعب لوتون تاون: محمد صلاح ارتكب فعلا شيطانيا أمامنا

فرمان فيتوريا لفتوح وصبحي قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات المونديال

أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

فرمان الخطيب يؤمن استمرار خالد بيبو في منصبه بالأهلي

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، أزمات سد النهضة والسودان الأبرز

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق الأبيض.. مشوار أوسوريو مع الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

المزيد
الجريدة الرسمية