كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية بالصواريخ

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

المقاومة الفلسطينية تنصب فخا لجيش الاحتلال

ونجحت المقاومة الفلسطينية في استهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون. ودمرت عناصر حماس دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها نجحت في تدمير 4 مدرعات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينجست، الذي يرافق جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.

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وقال المراسل الأمريكي، إن الاشتباكات التي وقعت بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت خلال محاولة الأخير التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم عن ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.