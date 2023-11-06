الإثنين 06 نوفمبر 2023
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جهاز دمياط الجديدة يشن حملة على وصلات المياه الخلسة

وصلات المياه
وصلات المياه

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة شن حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية ضمن خطط الجهاز بالتصدى بكل حزم لاى تعديات على المرافق العامة.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة  على شن لجنة الخلسة حملة مكبرة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والادارات المعنية بموقع (٧٣) عمارة سكن مصر بالمجاورة (٣٣) بالحى السادس. 

 

وأسفرت الحملة عن فصل عدد (٢٩) وصلة مياه غير قانونية (خلسه) وضبط عدد (٤) ماتور رفع مياه والتحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز وتم تحرير محاضر فورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقا للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

 

وأكد المهندس رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات مع استمرارية عمل اللجنة والتصدى بكل حزم واسترداد حقوق الدولة للحفاظ على المرافق العامة ومعدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب بالمدينة.

 

وقع  المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الإدارة بروتوكول تعاون في مجال التحول نحو البناء الأخضر والمدن المستدامة مع بنك مصر برئاسة محمد محمود الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية.

 

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور طارق بهاء نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البحوث والدراسات، والدكتور هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان.

 

يهدف البروتوكول إلى التعاون في تحويل مباني بنك مصر إلى مبانٍ خضراء مستدامة ونشر مفهوم البناء الأخضر من خلال أدوات التمويل المستدام.

 

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ويتضمن البروتوكول مساهمة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دعم تنفيذ المباني الخضراء المستدامة بين المطورين العقاريين وفقا لإستراتيجية بنك مصر الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات المالية الوطنية التابعة للبنك المركزي والقيام بالدور الريادي في خدمة المجتمع المصري، خاصة في مجال الحفاظ على البيئة، مما يعيد صياغة منهج ومفهوم العمل المصرفي في مصر لأجيال قادمة بجانب دوره الرئيسي كمؤسسة مصرفية تعمل على دفع قاطرة الاقتصاد المصري.

 

والجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو الذراع الفنية للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، وهو هيئة عامة تتولى إجراء البحوث والخدمات الاستشارية المطلوبة في نطاق اختصاصها، وهو الجهة القائمة على كافة الأنشطة البحثية للتعامل مع المشاكل التي يقابلها قطاع العمارة والعمران في مصر لتقديم حلول ابتكارية وإبداعية في إطار واقعي تنفيذي خاصة في مجال العمارة والعمران الأخضر المستدام بما يحقق ركائز التنمية المستدامة في مصر في إطار الأولويات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وما يتطلبه ذلك من وضع معايير وأسس للتصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء بالإضافة إلى الاستشارات الفنية مما يحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلى والمحافظة على البيئة كل هذا يشكل مهام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والدور الذي يقدمه للدولة في العمارة والتشييد المستدام.

بحوث الإسكان والبناء يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

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