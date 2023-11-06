حملة موسعة لإزالة الإشغالات بحدائق العاصمة

تفقد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائ العاصم مواقع العمل بالمدينة ومنها اعمال الطرق الجاري تنفيذها بمدخل المدينة من طريق العاصمة الإدارية " طريق السويس" حيث يجرى الآن توسعة وتمهيد الطريق لأنه يعتبر من أهم محاور المدينة المؤدية إلى العاصمة الإدارية وتجرى الآن أعمال تسوية الطريق تمهيدا لفرش طبقة الأسفلت واستكمال أعمال الزراعة به .



كما توجه إلى منطقة عمارات الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين للوقوف على نسب الإنجاز ومستوى الأعمال من جودتها والالتزام بتعليمات جهاز الإشراف وقد وجه بفرش وحدة من مشروع سكن لكل المصريين نموذج ٩٠م٢ حيث تم تجهيز وفرش الوحدة بأثاث كامل “ انترية - سفرة - مطبخ - غرفه نوم كبار وغرفة نوم أطفال وكافة الأجهزة الكهربائية لتكون نموذج متكامل للاطلاع عليه لبيان مساحة الوحدة الفعلية وانها تساع احتياجات الأسرة حيث تم مراعاة مساحات الغرف والمطبخ والحمام والصالة الرئيسية لتساع الأسرة بكامل احتياجاتها وتم تصيميم نوافذ الغرف من قطاع الألومنيوم لتوفير المساحات كما أكد على الاهتمام بالأعمال الزراعة ومناطق الألعاب لتوفير متنفس لسكان المدينة

كما قاد المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة حملة مكبرة على الإشغالات للمحلات التجارية بالمدينة وقد شدد على أصحاب المحال بالالتزام بحرم الطريق وعدم وجود إشغالات على الأرصفة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

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كما تم شن حملة لضبط السيارات المخالفة ومنع دخول التوكتوك إلى المدينة وقد أسفرت الحملة عن ضبط بعض السيارات والمعدات والترمومتر لمخالفتهم تعليمات الجهاز وذلك من جهاز المدينة على المظهر اللائق لشوارعها.

وقد استكمل المهندس عمار مندور المرور بتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى " سكن لكل المصريين " ورافقه المهندس/ محمود عبدالله نائب رئيس الجهاز والمهندس/ علاء لطفى نائب رئيس الجهاز حيث تم المرور على الأعمال الجارى بقطاع الإسكان والمرافق وقد شدد ضرورة التزام الشركات العاملة بالمشاريع الجارى تنفيذها بتعليمات جهاز الإشراف من الجهاز او من الجامعات المشرفة على الأعمال مع مراعاة قواعد الصحة والسلامة المهنية بالمواقع وقد استكمل سيادته بمقابله السادة بعض المسئولين عن صفحات التواصل الاجتماعى بالمدينة لمناقشة بعض النقاط الهامة ومنها انه جارى التواصل مع شركة الغاز لاستكمال إعمال الغاز بالمدينة وانه بالفعل تم التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات لتدعيم شبكة التليفون الأرضى والإنترنت وتحسين الخدمة وانه سيتم التواصل مع باقى المسئولين لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وذلك توفير كافة الخدمات بالمدينة.