الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

بيومي فؤاد ومحمد
بيومي فؤاد ومحمد سلام، فيتو

 أقدم الفنان محمد سلام على إغلاق التعليقات على الصورة التي تجمعه بالفنان بيومي فؤاد، والتي كان قد نشرها في عام 2020 عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

 ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات بيومي فؤاد والتي أدلى بها عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انتقد طريقة اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية تضامنا مع أحداث فلسطين.

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صورة محمد سلام وبيومي فؤاد 

 وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي كان قد نشرها محمد سلام مع بيومي فؤاد في وقت سابق، وعلق وقتها عليها قائلا: " الأب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل الشهبندر بيومى فؤاد".

وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة وعلى وصف محمد سلام لزميله بيومي فؤاد في وقت سابق قبل الأزمة الأخيرة. 


 مسرحية زواج اصطناعي 

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين  ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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