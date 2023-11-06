عليه العوض في الفن المصري، ماجدة خير الله توجه رسالة للمدافعين عن بيومي فؤاد

علقت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الأزمة الحالية بسبب تصريحات الفنان بيومي فؤاد بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ماجدة خير الله

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: "الفنانين اللي كانوا مصفوفين خلف بيومي.. رأيهم إيه في اللي عمله واللي قاله؟ لو حد منهم له موقف محترم ومختلف ليه مايطلعش ويقول أن بيومي فؤاد لايمثلني".

وأضافت:"أما إذا كان كلهم موافقين على هذا الموقف المهين، يبقى عليه العوض في الفن المصري".

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مسرحية زواج اصطناعي

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي ai.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.