الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يكتسح بورنموث 6-1

الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي على بورنموث بستة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف السيتي كل من جيريمي دوكو وبرناندو سيلفا “هدفين” وأكانجي وفيل فودين وناثان أكي.

ورفع السيتي رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في الصدارة مؤقتا.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه أمام بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون- ووكر- ستونز- أكانجي- أكي- رودريجو- كوفاسيتش- برناردو- دوكو- ألفاريز- هالاند.

تشكيل بورنموث

رادو- أرونز- ميفام- زابارني- كيلي- كيركيز- سكوت- فيليب- كريستي- سولانكي- تافيرنير.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- دياز- فيليبس- جريليش- جفارديول- نونيز- فودين- بوب- لويس.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز ال17 برصيد 6 نقاط.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.