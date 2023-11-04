السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يكتسح بورنموث 6-1

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر سيتي على بورنموث بستة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف السيتي كل من جيريمي دوكو وبرناندو سيلفا “هدفين” وأكانجي وفيل فودين وناثان أكي.

ورفع السيتي رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في الصدارة مؤقتا.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه أمام بورنموث.

 تشكيل مانشستر سيتي

إديرسون- ووكر- ستونز- أكانجي- أكي- رودريجو- كوفاسيتش- برناردو- دوكو- ألفاريز- هالاند.

 تشكيل بورنموث 

رادو- أرونز- ميفام- زابارني- كيلي- كيركيز- سكوت- فيليب- كريستي- سولانكي- تافيرنير.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- دياز- فيليبس- جريليش- جفارديول- نونيز- فودين- بوب- لويس.

Advertisements

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز ال17 برصيد 6 نقاط.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس  2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

الدوري الانجليزي بورنموث مانشستر سيتي الاتحاد دوكو سيلفا تشكيل مانشستر سيتي

مواد متعلقة

بالقوة الكاملة، تشكيل الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

ريال مدريد ينفي التفاوض مع مبابي في بيان رسمي

الدوري المصري، الجونة يواصل صحوته ويهزم الداخلية بهدفين

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

الاحتلال: مليون دولار تكلفة التصدي لصاروخ المقاومة عياش 250 تجاه إيلات

استشهاد الفنان طارق ضبان وعائلة المخرج رياض عبد الرحمن في قصف إسرائيلي على غزة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام المقاولون بعد مرور 30 دقيقة (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 4-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

المزيد

خدمات

المزيد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

المزيد

انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية