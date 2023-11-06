خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

يوفنتوس،كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع كالفين فيليبس لاعب حط وسط نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي يوفنتوس بدأ إجراءات تواصله مع وكلاء نجم المان سيتي لبحث إمكانية التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

واوضحت الصحيفة الإيطالية أن نادي يوفنتوس يحتاج بشدة للتوقيع مع لاعب وسط مانشستر سيتي وذلك بعد الايقاف الذي تعرض له الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإيطالي بسبب تعاطي المنشطات، وثبوت قضية المراهنات على نيكولو فاجيولي الأمر الذي أدى لإيقافهما مدة كبيرة.

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يوفنتوس يفوز على فيورنتينا

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب مستضيفه فيورنتينا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أرتيميو فرانكي ضمن لقاءات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

سجل يوفنتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء عبر نجمه الشاب فابيو ميريتي.

وحصد يوفنتوس بهذا الفوز ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر إنتر، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة بالمركز الثامن.



تشكيل يوفنتوس أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: كين، كييزا.

تشكيل فيورنتينا ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: باريزي، مارتينيز، رانييري، بيراجي.

خط الوسط: ارتور، ماندراجورا، باراك.

خط الهجوم: جونزاليس، كوامي، بلتران

تطور في قضية بوجبا لاعب يوفنتوس

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن قضية تعاطى بول بوجبا المنشطات نجم نادي يوفنتوس الايطالي ستباشر من قبل السلطات المحلية، ولن يتم التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.

وذكرت الصحف الإيطالية أن عقوبة إيقاف بوجبا ستعلن في خلال 10 أيام، وسيكون أمام بوجبا 20 يوما للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة.

وأوضحت أن النجم الفرنسي الفائز بمونديال 2018، يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعي للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين.

وأشارت الصحف الإيطالية إلى أنه حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع بول بوجبا لجلسة استماع أخرى بعد 40 يوما.

واختتمت بأن هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوجبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودا.

ويواجه بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تهدد أيضا بفسخ تعاقده مع اليوفي، بسبب إيجابية عينة المنشطات العشوائية بعد مباراة بالدوري الإيطالي، في أغسطس الماضي.