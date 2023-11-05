مدرب فلومينينسي: أحلم بمواجهة مانشستر سيتي في نهائي مونديال الأندية

كوبا ليبرتادوريس، أكد فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي البرازيلي، عقب فوز فريقه بكأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن هذا اللقب سيسمح له بنشر فلسفته الخاصة بكرة القدم.

مونديال الأندية

وتمني مدرب فلومينينسي في تصريحات بعد التتويج، بأنه يحلم بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا في نهائي مونديال الأندية، قائلا: "نعم أطمح لمواجهته، لكن علينا أن ننتصر أولا في نصف النهائي ونفكر بعدها في المواجهة المحتملة".

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وتابع: "صوتي سوف ينتشر، هناك أشياء أتحدث عنها دوما ولكن بعد اليوم هذه الأشياء التي تحدثت عنها طوال حياتي سوف تنتشر"، في إشارة إلى أسلوبه في اللعب الذي يسمى فن كرة القدم والذي تلقى عنه الكثير من الانتقادات والمعروف بكرة القدم الهجومية والجريئة.

وواصل دينيز، الذي يتولى أيضا تدريب المنتخب البرازيلي مؤقتا، إلى أن لقب ليبرتادوريس لا يغير شيئا في فلسفته ولكنه يساعد في أن يتم فهمها بشكل أفضل.

وقال المدرب الذي كثيرا ما تعرض لانتقادات لعدم حصوله على لقب "أراهن دائما أن أفضل طريقة لتحقيق نتيجة هي تقديم مباراة يستمتع فيها اللاعبون باللعب ويستمتع المشجعون بمشاهدتها".

أعظم ألقابي

وأردف "إن الانتقادات عندما لا يتوج بلقب مهم لاتزعجني، أعمل بجد وأحب ما أقوم به، هذه هي أعظم ألقابي، وليس الفوز بالكؤوس".

وفيما يتعلق بإمكانية تبني مدربين برازيليين آخرين لأفكاره، ذكر أن نيته ليس أن يتخلى الناس عن أفكارهم، بل أن يتبعوها باقتناع أكبر.

وواصل دينيز "فكرتي قد لا تكون الأفضل، لكنها ما أؤمن به. أتمنى أن يتمكن المدربون من اتباع قناعاتهم عندما يحاولون بذل قصارى جهدهم".

وحقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة 2-1) ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.

وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة الـ36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل، وفي الدقيقة الـ99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.

وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل بوكا جونيورز إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله صدارة مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، قبل أن يتخطى كلًا من ناسيونال وريسينغ الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في الأدوار الإقصائية.

أما فلومنينيسي فتأهل إلى الدور النهائي، بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات متفوقًا على ريفربليت الأرجنتيني، قبل أن يفوز في الأدوار الإقصائية على كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ثم على أولمبيا في ربع النهائي، وعلى مواطنه إنترناسيونال في نصف النهائي.