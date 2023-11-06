رئيس وزراء تايلاند يكشف مفاجأة بشأن مواطنيه الأسرى لدى حماس

صرح رئيس الوزراء التايلاندي، سريثا ثافيسين، بأن حكومته تلقت "أدلة مصورة" تثبت أن جميع المواطنين التايلانديين في غزة على قيد الحياة"، وفقا لتقرير بثته شبكة سي إن إن صباح اليوم الاثنين.

24 مواطنا تايلانديا لدى حركة حماس

وتحدثت الشبكة الأمريكية عن 24 مواطنا تايلانديا لدى حركة حماس في قطاع غزة، لكن وسائل إعلام في البلاد قالت إن هناك 23 فقط.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي ثافيسين: "أفهم أنه على الأقل يمكن القول إنهم على قيد الحياة".

وقف مؤقت لإطلاق النار

وأضاف "تقييمنا هو أنه خلال الفترة التي سيكون فيها وقف مؤقت لإطلاق النار، لمدة يوم أو يومين على سبيل المثال، قد يكون ذلك بمثابة نافذة لإنقاذهم".

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وأكد رئيس وزراء تايلاند إنهم "تلقوا الدعم الكامل" لطلبهم من مصر وقطر وإيران، ويجرون محادثات حول هذه القضية مع ماليزيا أيضا.

إطلاق سراح الأسرى

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة التايلاندية رسميا أنها التقت بشكل مباشر مع ممثلي حماس في إيران لبحث إطلاق سراح مواطنيها.