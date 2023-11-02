الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية، فيتو

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الطبقة، بقرية دورا، جنوبي الخليل.

وضمن سلسلة اقتحامات نفَّذتها قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية، جرى اقتحام بلدة نعلين، غربي رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف، شمالي غربي الخليل، وبلدة بيت أُمِّر، شمالي المدينة، مخيمَي عقبة جبر وعين السلطان، بالإضافة إلى حي كتف الواد، في أريحا. 

واعتقلت الأسيرين المحررين إبراهيم أبو العسل ومحمود بطانجة والشاب بدر المقيطي في مخيم عقبة جبر.

ولاحقًا، انسحبت من مخيم عقبة جبر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وتصدت كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال في مخيم عين السلطان في أريحا.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الزبابدة، جنوبي جنين، وقرية عانين، غربي المدينة، وقرية فقوعة، شرقيها.

واقتحمت أيضًا مدينة نابلس، قبل أن تنسحب منها تزامنًا مع استهدافها بإطلاق نار.

 

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وأعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف قوات الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس بوابل كثيف من الرصاص.

وفي غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في مكان الاشتباك، قرب بيت إيبا وزواتا، غربي نابلس، فيما اقتحمت بلدة تقوع، جنوبي شرقي بيت لحم.

واعتقل الاحتلال عددًا من الأسرى المحررين من نابلس، وهم: شادي حنون، حسني العامودي، أمجد السايح، محمد القطب، باسم العتبة وحسن الصفدي.

من جهتهم، أطلق المقاومون النار في اتجاه مستوطنة "أفني حيفتس"، جنوبي مدينة طولكرم، بينما تم استهداف البرج العسكري على مدخل مخيم العروب بالعشرات من زجاجات "المولوتوف" الحارقة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الاحتلال اعتقل الأسير المحرّر لؤي فريج، بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

 

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