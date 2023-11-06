الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية، مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

 شهدت شبين القناطر بالقليوبية مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وألقى القبض على المتهمين.

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وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " م ج ا " 35 سنة جثة هامدة إثر طعنة نافذة فى البطن وإصابة آخر بعدة إصابات وتم تحويل الأخير  لمستشفى بنها العام  .


وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليهما واثنين من أبناء عمومتهما بسبب خلافات إرث وأرض زراعية بينهم، فقام المتهمان بالتعدى عليهما بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى.


فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين فى الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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